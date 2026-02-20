Ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ під загрозою, дипломати не змогли домовитися

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у п’ятницю, 20 лютого, не зміг домовитися щодо змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що ставить під загрозу його затвердження до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили кілька дипломатів ЄС, які поділилися інформацією на умовах анонімності.

Посли держав ЄС в Брюсселі не змогли попередньо узгодити зміст нового, 20-го пакета санкцій проти Росії, який планується ухвалити 23 лютого.

"Засідання Coreper цього ранку закінчилося без домовленості щодо пакета санкцій проти Росії. Дата наступного засідання ще не підтверджена", – заявив один з дипломатів.

За словами іншого співрозмовника "ЄвроПравди", головне питання, щодо якого держави-члени досі не можуть дійти згоди, це пропозиція повної заборони надання морських послуг російським танкерам.

Йдеться про танкери, які перевозять російську нафту та прямують вздовж європейського узбережжя – європейським компаніям пропонується заборонити надавати їм будь-які послуги, включаючи використання потужностей портів, страхування, постачання продовольства, заправку паливом (бункерування).

Деякі держави, ЄС, насамперед морські Греція та Мальта, висловлювали застереження щодо цього заходу.

Ще один співрозмовник "ЄвроПравди" не виключив, що заборону морських послуг можуть винести за межі 20-го пакета санкцій – або ж його прийняття можуть відтермінувати.

"Певна кількість держав вважає, що краще мати більш змістовний пакет, ніж швидший", – підкреслив дипломат.

Наступне засідання Coreper наразі призначене на середу, 25 лютого. Проте усі співрозмовники "Європейської правди" спрогнозували, що на вихідних посли ЄС можуть зібратися на позачергову зустріч – з тим, щоб все ж парафувати основні пункти пакета санкцій для його подальшого затвердження міністрами закордонних справ у понеділок, 23 лютого, коли у Брюсселі збереться Рада ЄС у закордонних справах.

Як повідомляла "Європейська правда", Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Окрім цього, пропозиція Єврокомісії внести до пакета санкцій іноземні порти та банки, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, зустріла опір Угорщини, Іспанії та Італії.

Також повідомлялося, що ухвалення санкцій може загальмувати Угорщина – через обмеження проти російських спортивних посадовців.

Однак, 20 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз планує схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії 23 лютого.