Принятие 20-го пакета санкций ЕС против РФ под угрозой, дипломаты не смогли договориться

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в пятницу, 20 февраля, не смог договориться о содержании 20-го пакета санкций Евросоюза против России, что ставит под угрозу его утверждение к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили несколько дипломатов ЕС, которые поделились информацией на условиях анонимности.

Послы государств ЕС в Брюсселе не смогли предварительно согласовать содержание нового, 20-го пакета санкций против России, который планируется принять 23 февраля.

"Заседание Coreper этим утром закончилось без договоренности по пакету санкций против России. Дата следующего заседания еще не подтверждена", – заявил один из дипломатов.

По словам другого собеседника "ЕвроПравды", главный вопрос, по которому государства-члены до сих пор не могут прийти к согласию, это предложение полного запрета предоставления морских услуг российским танкерам.

Речь идет о танкерах, которые перевозят российскую нефть и направляются вдоль европейского побережья – европейским компаниям предлагается запретить предоставлять им любые услуги, включая использование мощностей портов, страхование, поставки продовольствия, заправку топливом (бункеровку).

Некоторые государства ЕС, прежде всего морские Греция и Мальта, высказывали предостережения против этой меры.

Еще один собеседник "ЕвроПравды" не исключил, что запрет морских услуг могут вынести за пределы 20-го пакета санкций – или же его принятие могут отсрочить.

"Определенное количество государств считает, что лучше иметь более содержательный пакет, чем более быстрый", – подчеркнул дипломат.

Следующее заседание Coreper пока назначено на среду, 25 февраля. Однако все собеседники "Европейской правды" спрогнозировали, что на выходных послы ЕС могут собраться на внеочередную встречу – с тем, чтобы все же парафировать основные пункты пакета санкций для его дальнейшего утверждения министрами иностранных дел в понедельник, 23 февраля, когда в Брюсселе соберется Совет ЕС по иностранным делам.

Как сообщала "Европейская правда", Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

Кроме этого, предложение Еврокомиссии внести в пакет санкций иностранные порты и банки, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встретило сопротивление Венгрии, Испании и Италии.

Также сообщалось, что принятие санкций может затормозить Венгрия – из-за ограничений против российских спортивных чиновников.

Тем не менее, 20 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует одобрить 20-й пакет санкций против России 23 февраля.