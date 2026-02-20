Чому Україна тільки зараз запровадила санкції проти Лукашенка і який сигнал надсилає

Білоруські пропагандисти раптом вибухнули хвилею ненависті як до України, так і до президента Володимира Зеленського. Причина дуже проста – санкції, запроваджені проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про те, чому Україна ввела ці санкції і які надсилає сигнали, читайте в колонці уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка Покарання Лукашенка: що стоїть за санкціями проти союзника Путіна. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки наголошує, що Україна тривалий час залишала простір для маневру, до останнього утримуючись від цього кроку.

Власюк нагадує, що санкції не були введені навіть у 2022 році, коли підтримка Лукашенка в організації Росією повномасштабного вторгнення стала очевидною.

"Але друга половина 2025 року продемонструвала, що Лукашенко – слабкий. Слабкий, бо слухається Путіна, а не свій народ. Звідси всі ці дії на замовлення РФ.

Ретранслятори на білоруській території, які в режимі реального часу допомагали керувати атаками дронів по півночі України, розміщення на білоруській території ракетної системи "Орєшнік" – це вже не "опосередкована підтримка", а безпосередня участь у збройному конфлікті", – пише уповноваженого президента України з питань санкційної політики.

Він підкреслює, що Міжнародне право не залишає тут сірих зон: "Стаття 3 Резолюції Генеральної асамблеї ООН прямо визначає: якщо держава дозволяє використовувати свою територію для здійснення акту агресії проти третьої держави – це акт агресії. У випадку Білорусі маємо саме це".

Владислав Власюк підкреслює, що територія Білорусі фактично перетворена на інфраструктурну частину російської воєнної машини, що загрожує всій Європі.

А ще автор колонки звертає увагу, що ще Білорусь системно використовується як хаб для обходу санкцій, чиї підприємства інтегровані в російський ВПК – білоруські плати знаходять у російських ракетах. Через її юрисдикцію проходять логістичні та фінансові потоки, які допомагають Кремлю підтримувати війну.

"Окремий вимір – сприяння створенню фільтраційних таборів для українців у 2022 році та викраденню українських дітей", – додає уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Саме через всі ці фактори, пояснює Власюк, у 2026 році почалася поступова, але впевнена корекція курсу Києва щодо білоруської влади.

Він додає, що сприйняття Лукашенка змінюється і в Європі. Показово, що 15 грудня 2025 року ЄС запровадив новий критерій санкцій щодо осіб і компаній, які сприяють діям Білорусі, що підривають безпеку та стабільність у ЄС.

Причина цього кроку – системні інциденти з метеозондами, які створювали ризики для критичної інфраструктури, включно з аеропортом Вільнюса.

"Навіть у межах ЄС поступово визнають: проблема не локальна. І в Євросоюзі також готові до посилення тиску на Мінськ.

Саме тому Україна очікує на "вирівняння" санкційних режимів ЄС щодо РФ і щодо Білорусі, зокрема на повну синхронізацію заборон і на імпорт, і на експорт", – зазначає автор колонки.

За його словами, десятирічні санкції проти Лукашенка – це не "каральна акція" і не "символічний крок", а фіксація його ролі як співучасника агресії проти України.

Докладніше – в колонці Владислава Власюка Покарання Лукашенка: що стоїть за санкціями проти союзника Путіна.