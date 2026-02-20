Почему Украина только сейчас ввела санкции против Лукашенко и какой сигнал подает

Белорусские пропагандисты внезапно взорвались волной ненависти как к Украине, так и к президенту Владимиру Зеленскому. Причина очень проста – санкции, введенные против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

О том, почему Украина ввела эти санкции и какие сигналы посылает, читайте в колонке уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка Наказание Лукашенко: что стоит за санкциями против союзника Путина. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что Украина долгое время оставляла пространство для маневра, до последнего воздерживаясь от этого шага.

Власюк напоминает, что санкции не были введены даже в 2022 году, когда поддержка Лукашенко в организации Россией полномасштабного вторжения стала очевидной.

"Но вторая половина 2025 года продемонстрировала, что Лукашенко – слаб. Слаб, потому что слушается Путина, а не свой народ. Отсюда все эти действия по заказу РФ.

Ретрансляторы на белорусской территории, которые в режиме реального времени помогали управлять атаками дронов по северу Украины, размещение на белорусской территории ракетной системы "Орешник" – это уже не "опосредованная поддержка", а непосредственное участие в вооруженном конфликте", – пишет уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Он подчеркивает, что международное право не оставляет здесь серых зон: "Статья 3 Резолюции Генеральной ассамблеи ООН прямо определяет: если государство позволяет использовать свою территорию для совершения акта агрессии против третьего государства – это акт агрессии. В случае Беларуси мы имеем именно это".

Владислав Власюк подчеркивает, что территория Беларуси фактически превращена в инфраструктурную часть российской военной машины, что угрожает всей Европе.

А еще автор колонки обращает внимание, что Беларусь системно используется как хаб для обхода санкций, чьи предприятия интегрированы в российский ВПК – белорусские платы находят в российских ракетах. Через ее юрисдикцию проходят логистические и финансовые потоки, которые помогают Кремлю поддерживать войну.

"Отдельный аспект – содействие созданию фильтрационных лагерей для украинцев в 2022 году и похищению украинских детей", – добавляет уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Именно из-за всех этих факторов, объясняет Власюк, в 2026 году началась постепенная, но уверенная корректировка курса Киева в отношении белорусских властей.

Он добавляет, что восприятие Лукашенко меняется и в Европе. Показательно, что 15 декабря 2025 года ЕС ввел новый критерий санкций в отношении лиц и компаний, которые способствуют действиям Беларуси, подрывающим безопасность и стабильность в ЕС.

Причина этого шага – системные инциденты с метеозондами, которые создавали риски для критической инфраструктуры, включая аэропорт Вильнюса.

"Даже в пределах ЕС постепенно признают: проблема не локальная. И в Евросоюзе также готовы к усилению давления на Минск.

Именно поэтому Украина ожидает "выравнивания" санкционных режимов ЕС в отношении РФ и в отношении Беларуси, в частности полной синхронизации запретов и на импорт, и на экспорт", – отмечает автор колонки.

По его словам, десятилетние санкции против Лукашенко – это не "карательная акция" и не "символический шаг", а фиксация его роли как соучастника агрессии против Украины.

Подробнее – в колонке Владислава Власюка Наказание Лукашенко: что стоит за санкциями против союзника Путина.