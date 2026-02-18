Україна запровадила санкції проти Александра Лукашенка

18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, передає "Європейська правда".

Відповідний указ оприлюднено також на сайті глави держави.

"Ми значно активізуємо протидію всім формам його (Лукашенка) сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях – від Київщини до Волині.

За словами Зеленського, частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.

"Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, а й для всіх європейців" – перелічив Зеленський.

За його словами, Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка" – минулого року підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.

"Александр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", – заявив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" заявив про плани офіційного Києва притягнути Лукашенка до відповідальності за сприяння Росії у її загарбницькій війні, а також ініціювати санкції проти Білорусі.

"Нас це мало хвилює. Нічого про такі нібито обговорення і наміри не знаємо", – відреагували на це у Лукашенка.

