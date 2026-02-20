Як виборці Трампа втрачають довіру до нього та чи призведе це до зміни влади у Конгресі

31 січня 2026 року вибори до сенату штату Техас виграв демократ Тейлор Ремет. Це стало помітною подією в США, оскільки цей округ був "глибоко республіканський". Аналіз голосів виборців показав, що за Ремета віддали голоси не лише демократи й незалежні, але й частина республіканських виборців.

Про те, чи є цей результат раннім попередженням про значну перевагу демократів на парламентських виборах і, якщо так, які наслідки це матиме для України, читайте в статті наукової редакторки "Вокс Україна" Ілони Сологуб "Нездатний" Трамп очима виборців: чи свідчать рейтинги про зміну влади США вже у 2026 році. Далі – стислий її виклад.

2026 рік у США є роком загальнонаціональних виборів. 3 листопада пройдуть вибори до Конгресу: будуть обрані всі 435 депутатів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. Крім того, будуть переобрані низка мерів міст, депутатів місцевих парламентів та губернаторів штатів.

Сьогодні республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу, тож теоретично вони можуть самостійно ухвалювати закони, що відповідають баченню їхньої партії.

Проте ця більшість непевна.

До того ж опитування показують значне падіння популярності Дональда Трампа.

За опитуванням Pew Reserch Center, проведеним наприкінці січня 2026-го, зараз 50% американців вважають, що чинний президент керує країною гірше, ніж вони очікували (ще 21% – що він перевершив очікування, решта – що відповідає їм).

Те саме опитування свідчить, що значно скоротилися оцінки етичності дій Трампа та його ментальної здатності впоратися з обов'язками президента.

І навіть серед виборців-республіканців довіра до ментального стану президента від їхньої партії знизилася – з 75% рік тому до 66% зараз.

Жодна соціальна група не має додатного рівня схвалення дій Трампа.

Серед позапартійних виборців Трамп має катастрофічно низьку підтримку.

Якщо такі тенденції триватимуть, то на виборах у листопаді 2026 року можна очікувати продовження і масштабування "блакитної хвилі" 2025 року, коли демократи виграли низку важливих виборів на рівні штатів.

Адже, хоча все більше американців, особливо молоді, ідентифікують себе як незалежні, в оцінках чинної адміністрації вони все-таки більше схиляються до позиції Демократичної партії.

Та чи можна бути певним, що команда Трампа програє вибори-2026?

Якби ці вибори відбувалися у звичному режимі, можна було б не сумніватися в демократичній більшості як у Палаті представників, так і в Сенаті. Проте є деякі ознаки, що Трамп не прийме результат виборів не на свою користь і намагатиметься якщо не напряму фальсифікувати голосування, то підважити його легітимність, як він це робив під час виборів 2020 року.

Крім того, Трамп отримав значні пожертви від техномільярдерів, які й раніше його підтримували. Отже, можна очікувати спроб скомпрометувати чи підпорядкувати виборчі комісії та активних кампаній в соцмережах, щоб схилити на бік Трампа тих, хто не визначився.

За несприятливого сценарію, протистояння може вихлюпнутися з соцмереж на вулиці.

Проте уявімо, що вибори 2026 року відбулися спокійно і США отримали "демократичний" парламент. Що це означає для нас? В такому парламенті легше буде проводити закони на підтримку України, наприклад, про нові санкції щодо Росії. Проте, по-перше, президент зможе їх ветувати, а по-друге, виконання законів залежить від президента й очолюваного ним уряду.

Що робити в цій ситуації Україні? Варіант лише один: потрібно розбудовувати військово-економічний союз із Європою, щоб разом протистояти Росії та іншим автократіям.

І сподіватися, що громадяни США зможуть відстояти вибори та виправити міжнародний імідж своєї країни, який останнім часом помітно похитнувся.

