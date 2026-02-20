Как избиратели Трампа теряют доверие к нему и приведет ли это к смене власти в Конгрессе

31 января 2026 года выборы в сенат штата Техас выиграл демократ Тейлор Ремет. Это стало заметным событием в США, поскольку этот округ был "глубоко республиканским". Анализ голосов избирателей показал, что за Ремета проголосовали не только демократы и независимые, но и часть республиканских избирателей.

О том, является ли этот результат ранним предупреждением о значительном преимуществе демократов на парламентских выборах и, если да, какие последствия это будет иметь для Украины, читайте в статье научного редактора "Вокс Украина" Илоны Сологуб "Неспособный" Трамп глазами избирателей: говорят ли рейтинги о смене власти в США уже в 2026 году. Далее – краткое изложение статьи.

2026 год в США является годом общенациональных выборов. 3 ноября пройдут выборы в Конгресс: будут избраны все 435 депутатов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Кроме того, будут переизбраны ряд мэров городов, депутатов местных парламентов и губернаторов штатов.

Сегодня республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса, поэтому теоретически они могут самостоятельно принимать законы, соответствующие видению их партии.

Однако это большинство ненадежно.

К тому же опросы показывают значительное падение популярности Дональда Трампа.

Согласно опросу Pew Reserch Center, проведенному в конце января 2026 года, сейчас 50% американцев считают, что действующий президент управляет страной хуже, чем они ожидали.

Тот же опрос показывает, что значительно снизились оценки этичности действий Трампа и его ментальной способности справляться с обязанностями президента.

И даже среди избирателей-республиканцев доверие к ментальному состоянию президента от их партии снизилось – с 75% год назад до 66% сейчас.

Ни одна социальная группа не имеет положительного уровня одобрения действий Трампа.

Среди беспартийных избирателей Трамп имеет катастрофически низкую поддержку.

Если такие тенденции сохранятся, то на выборах в ноябре 2026 года можно ожидать продолжения и масштабирования "голубой волны" 2025 года, когда демократы выиграли ряд важных выборов на уровне штатов.

Ведь, хотя все больше американцев, особенно молодежи, идентифицируют себя как независимые, в оценках действующей администрации они все же больше склоняются к позиции Демократической партии.

Но можно ли быть уверенным, что команда Трампа проиграет выборы-2026?

Если бы эти выборы проходили в обычном режиме, можно было бы не сомневаться в демократическом большинстве как в Палате представителей, так и в Сенате. Однако есть некоторые признаки, что Трамп не примет результат выборов не в свою пользу и будет пытаться если не напрямую фальсифицировать голосование, то подорвать его легитимность, как он это делал во время выборов 2020 года.

Кроме того, Трамп получил значительные пожертвования от техномиллиардеров, которые и раньше его поддерживали. Следовательно, можно ожидать попыток скомпрометировать или подчинить избирательные комиссии и активные кампании в соцсетях, чтобы склонить на сторону Трампа тех, кто не определился.

При неблагоприятном сценарии противостояние может выплеснуться из соцсетей на улицы.

Однако давайте представим, что выборы 2026 года прошли спокойно и США получили "демократический" парламент. Что это значит для нас? В таком парламенте будет легче проводить законы в поддержку Украины, например, о новых санкциях в отношении России. Однако, во-первых, президент сможет их ветировать, а во-вторых, выполнение законов зависит от президента и возглавляемого им правительства.

Что делать в этой ситуации Украине? Вариант только один: нужно развивать военно-экономический союз с Европой, чтобы вместе противостоять России и другим автократиям.

И надеяться, что граждане США смогут отстоять выборы и исправить международный имидж своей страны, который в последнее время заметно пошатнулся.

Подробнее – в материале Илоны Сологуб "Неспособный" Трамп глазами избирателей: говорят ли рейтинги о смене власти в США уже в 2026 году.