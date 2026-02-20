У Чорногорії визнали всіх обвинувачених у спробі державного перевороту невинними

Апеляційний суд Чорногорії відхилив апеляцію Спеціальної державної прокуратури (SDT) і підтвердив виправдувальний вирок Вищого суду в Подгориці стосовно всіх обвинувачених у спробі державного перевороту 2016 року.

Про це повідомив "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Як зазначається, після тривалого розгляду та таємного обговорення Апеляційний суд дійшов висновку, що обвинувачення не змогло довести провину підсудних.

Зокрема суд встановив, що під час повторного розгляду справи у Вищому суді в липні 2024 року, під час винесення виправдального вироку не було допущено суттєвих порушень кримінального процесу.

Також судді підкреслили, що кожний доказ було оцінено окремо та у взаємозв’язку з іншими, що дозволило дійти "правильного та повного встановлення фактичного стану справ".

Відтак вирок підтверджує невинуватість усіх фігурантів справи, серед яких:

громадяни РФ Едуард Шишмаков та Владімір Попов, яких слідство називало офіцерами ГРУ;

політичних діячів Андрії Мандича, голову парламенту Чорногорії та депутата парламенту Чорногорії Мілана Кнежевича, які у 2016 році були лідерами проросійського Демократичного фронту;

кількох громадян Сербії, зокрема колишнього генерала сербської жандармерії Братислава Дікича.

Спеціальна прокуратура у своїй апеляції наполягала, що росіяни Шишмаков та Попов організували злочинну мережу для фінансування та координації перевороту.

Прокурори стверджували, що вилучене тактичне спорядження та свідчення свідка-співучасника Саші Сінджелича є неспростовними доказами підготовки теракту 16 жовтня 2016 року. Метою змови нібито було захоплення парламенту та ліквідація прем’єра Міло Джукановича, щоб зупинити інтеграцію Чорногорії в НАТО.

Проте захист переконав суддів, що справа була "політично вмотивованою", а свідчення головного свідка – "сфабрикованими".

Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Пізніше, крім лідерів проросійської опозиції Андрія Мандича і Мілана Кнєжевича, в спробі держперевороту звинуватили двох росіян – Едуарда Шишмакова і Владіміра Моісеєва (відомого як Попова). Кулагін, за даними Le Monde, був третім учасником їхнього угруповання.

За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО. Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Російський заколот? Ні, не чули! Як Захід "проспав" зміну зовнішнього курсу Чорногорії