В Черногории признали всех обвиняемых в попытке государственного переворота невиновными

Апелляционный суд Черногории отклонил апелляцию Специальной государственной прокуратуры (SDT) и подтвердил оправдательный приговор Высшего суда в Подгорице в отношении всех обвиняемых в попытке государственного переворота 2016 года.

Об этом сообщил "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Как отмечается, после длительного рассмотрения и тайного обсуждения Апелляционный суд пришел к выводу, что обвинение не смогло доказать вину подсудимых.

В частности, суд установил, что во время повторного рассмотрения дела в Высшем суде в июле 2024 года, при вынесении оправдательного приговора не было допущено существенных нарушений уголовного процесса.

Также судьи подчеркнули, что каждое доказательство было оценено отдельно и во взаимосвязи с другими, что позволило прийти к "правильному и полному установлению фактического положения дел".

Таким образом, приговор подтверждает невиновность всех фигурантов дела, среди которых:

граждане РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых следствие называло офицерами ГРУ;

политические деятели Андрей Мандыч, председатель парламента Черногории и депутат парламента Черногории Милан Кнежевич, которые в 2016 году были лидерами пророссийского Демократического фронта;

несколько граждан Сербии, в частности бывший генерал сербской жандармерии Братислав Дикич.

Специальная прокуратура в своей апелляции настаивала, что россияне Шишмаков и Попов организовали преступную сеть для финансирования и координации переворота.

Прокуроры утверждали, что изъятое тактическое снаряжение и показания свидетеля-соучастника Саши Синджелича являются неопровержимыми доказательствами подготовки теракта 16 октября 2016 года. Целью заговора якобы был захват парламента и ликвидация премьера Мило Джукановича, чтобы остановить интеграцию Черногории в НАТО.

Однако защита убедила судей, что дело было "политически мотивированным", а показания главного свидетеля – "сфабрикованными".

Напомним, 16 октября 2016 года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Позже, кроме лидеров пророссийской оппозиции Андрея Мандича и Милана Кнежевича, в попытке госпереворота обвинили двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Моисеева (известного как Попова). Кулагин, по данным Le Monde, был третьим участником их группировки.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО. Черногория официально стала членом НАТО 5 июня 2017 года.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Российский заколот? Нет, не слышали! Как Запад "проспал" смену внешнего курса Черногории