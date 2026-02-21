Єврокомісія відреагувала на блокування Орбаном 90 млрд євро для України

Європейська комісія очікує, що Угорщина та інші держави-члени Євросоюзу дотримаються домовленості, досягнутої на рівні лідерів ЄС 19 грудня 2025 року, та ухвалить надання Україні кредиту у 90 млрд євро на 2026-27 роки.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Єврокомісія сподівається, що Орбан виконає обіцянку, яку він дав під час засідання Європейської ради 19 грудня, і підтримає надання Україні 90 млрд євро.

"Під час засідання Європейської ради у грудні було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро рішучої підтримки для бюджетних та військових потреб України протягом наступних двох років", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що "на цій основі 14 січня Європейська Комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій".

"Ми очікуємо, що всі держави-члени дотримаються цієї політичної домовленості з метою остаточного ухвалення кредиту", – наголосив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина заблокувала надання кредиту у 90 млрд євро для України від Євросоюзу і погрожує блокувати його, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".

Тим часом Київ запропонував альтернативний варіант – використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину нафтопровід "Одеса-Броди".

Нагадаємо, Європейська рада 19 лютого 2025 року погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Угорщина, Словаччина та Чехія тоді відмовилися брати участь у цій схемі, але пообіцяли не ставати їй на заваді.