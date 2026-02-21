Еврокомиссия отреагировала на блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины

Европейская комиссия ожидает, что Венгрия и другие государства-члены Евросоюза будут придерживаться договоренности, достигнутой на уровне лидеров ЕС 19 декабря 2025 года, и примут решение о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро на 2026-27 годы.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.



Еврокомиссия надеется, что Орбан выполнит обещание, которое он дал во время заседания Европейского совета 19 декабря, и поддержит предоставление Украине 90 млрд евро.



"Во время заседания Европейского совета в декабре была достигнута единодушная политическая договоренность о предоставлении 90 миллиардов евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет", – заявил Уйвари. Он напомнил, что "на этой основе 14 января Европейская Комиссия приняла пакет законодательных предложений".



"Мы ожидаем, что все государства-члены будут придерживаться этой политической договоренности с целью окончательного принятия кредита", – подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии.



Как сообщала "Европейская правда", Венгрия заблокировала предоставление кредита в 90 млрд евро для Украины от Евросоюза и угрожает блокировать его, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба".



Тем временем Киев предложил альтернативный вариант – использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию нефтепровод "Одесса-Броды".



Напомним, Европейский совет 19 февраля 2025 года согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Венгрия, Словакия и Чехия тогда отказались принимать участие в этой схеме, но пообещали не препятствовать ей.