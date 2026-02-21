Зайнятість українок в Австрії з 2022 року зросла у 5 разів

Зайнятість українських громадянок в Австрії зросла майже у п’ять разів, хоча досі нижча, аніж серед австрійських громадян.

Про це повідомляє Kurier, цитуючи дані дослідження Австрійського фонду інтеграції, пише "Європейська правда".

Якщо у 2022 році серед українок, які опинилися в Австрії, працювали близько 10%, то тепер – 48% (серед чоловіків – 51%).

Показники безробіття серед українців в Австрії все ще залишаються суттєво вищими, аніж серед австрійських громадян (19% проти 7%).

Більшість опитаних українців відповіли, що вже можуть говорити й писати німецькою. 30% відповіли, що володіють мовою на високому рівні, 38% – на базовому.

Станом на 1 січня 2026 року, в Австрії перебували понад 94 тисячі українців. До цієї кількості зараховують і тих, хто оформили тимчасовий захист, і тих, хто приїхав раніше. 61% з них – жінки, 39% – чоловіки. 30% – молодші 20 років, 58% – працездатного віку (20-59 років). Понад половина українців в Австрії живуть у Відні.

За даними Євростату, станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців.

За чисельністю прийнятих українців, на перших місцях – Німеччина, Польща та Чехія; відносно власного населення – Чехія, Польща та Словаччина.

З Німеччини вже виїхали майже пів мільйона українців, які оформлювали там тимчасовий захист.

