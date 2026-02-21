Занятость украинок в Австрии с 2022 года выросла в 5 раз

Занятость украинок в Австрии выросла почти в пять раз, хотя до сих пор ниже, чем среди австрийских граждан.

Об этом сообщает Kurier, цитируя данные исследования Австрийского фонда интеграции, пишет "Европейская правда".

Если в 2022 году среди украинок, которые оказались в Австрии, работали около 10%, то теперь – 48% (среди мужчин – 51%).

Показатели безработицы среди украинцев в Австрии все еще остаются существенно выше, чем среди австрийских граждан (19% против 7%).

Большинство опрошенных украинцев ответили, что уже могут говорить и писать на немецком. 30% ответили, что владеют языком на высоком уровне, 38% – на базовом.

По состоянию на 1 января 2026 года, в Австрии находились более 94 тысяч украинцев. К этому количеству причисляют и тех, кто оформили временную защиту, и тех, кто приехал раньше. 61% из них – женщины, 39% – мужчины. 30% – моложе 20 лет, 58% – трудоспособного возраста (20-59 лет). Более половины украинцев в Австрии живут в Вене.

По данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев.

По численности принятых украинцев, на первых местах – Германия, Польша и Чехия; относительно собственного населения на первых местах – Чехия, Польша и Словакия.

Из Германии уже выехали почти полмиллиона украинцев, которые оформляли там временную защиту.

