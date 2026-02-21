Чому удар по "Дружбі" показав провал політики Орбана та Фіцо і які він має наслідки

20 лютого в уряді Угорщини заявили, що блокуватимуть виділення Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС, доки не буде відновлено поставки російської нафти через трубопровід "Дружба".

Ситуація навколо нафтогону "Дружба" розвінчала всі міфи, які створювали Віктор Орбан та Роберт Фіцо навколо відсутності альтернативи російській нафти для Угорщини та Словаччини.

Про ситуацію в енергетичній сфері сусідів України, а також про правду, яку більше неможливо приховувати, розмірковує колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман в колонці Гра в команді Путіна: чому зупинка "Дружби" змусила Орбана та Фіцо йти ва-банк. Далі – стислий її виклад.

Через російську атаку на західноукраїнський нафтовий вузол Броди та пошкодження нафтопроводу "Дружба" уряди Словаччини та Угорщини синхронно прийняли рішення оголосити у своїх країнах надзвичайний стан на ринку нафтопродуктів.

"І цей крок став провалом урядів Роберта Фіцо та Віктора Орбана. А точніше – поразкою політики орієнтації на Путіна та російський енергетичний імпорт. Адже ані найближчі сусіди (Чехія, Польща, Австрія), ані інші країни ЄС не мусять вводити жодних надзвичайних режимів через зупинку "Дружби". Ці країни вже давно самі "відрізали" себе від цих ризиків, відмовившись від купівлі російської нафти", – впевнений Карел Хірман.

Також, за його словами, це стало стратегічним провалом і угорської компанії MOL, яка є власником як нафтопереробних заводів в Угорщині, так і братиславського Slovnaft.

Колишній міністр економіки Словаччини констатує, що російська атака на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" підтвердила величезний ризик транзиту через Україну в період агресії Путіна.

"Нинішнє ігнорування цього ризику та наполягання Угорщини та Словаччини на постачанні саме російської нафти приносять величезні збитки не лише компанії MOL, а й державним бюджетам обох країн", – пише автор колонки.

Через необхідність оголошення надзвичайного стану у зв'язку з нестачею нафти довелося також зупинити експорт нафтопродуктів до сусідніх країн, включно з Україною.

Цей крок не створить особливих проблем для України, підкреслює Хірман, але є ударом по MOL.

Колишній словацький високопосадовець пояснює, що компанія не лише зазнає величезних фінансових втрат, а й ризикує втратити ринки: "Тепер її мають усі шанси замінити компанії з тих країн, які вже відмовилися від нафти з РФ, а відповідно, зараз не мають жодних проблем через зупинку "Дружби".

Крім того, за словами Хірмана, MOL тепер втратила не тільки російську нафту, а й поставки української, які досить перспективно розпочалися наприкінці осені минулого року.

Але також автор колонки звертає увагу на деякі "відкриття", які стали очевидними останніми днями – з’ясувалося, що існує альтернативний маршрут для постачання нафтопереробних заводів в Угорщині та Словаччині, раніше у Будапешті та Братиславі не визнавали.

Водночас його дивує і те, що понад два тижні уряди Угорщини й Словаччини, а також Київ, мовчали про те, що внаслідок цього нападу було пошкоджено і зупинено транспортування нафти по трубопроводу "Дружба".

"Однак тепер раптом Фіцо і Орбан звинувачують Україну в тому, що нафтопровід нібито вже відремонтований, але Київ не хоче його запускати. Ба більше, вони навіть ставлять під сумнів, чи дійсно його пошкодили російські дрони й ракети", – пише Карел Хірман.

Також колишній словацький високопосадовець не розуміє, чому Україна все ще транспортує російську нафту на тлі критичного дефіциту електроенергії, яку витрачають для роботи насосів на нафтопроводі.

"В цьому контексті заяви Фіцо та Орбана про зупинку експорту електроенергії та газу до України суперечать не тільки елементарному гуманізму, а й законодавству ЄС", – пише автор колонки.

Він резюмує, що саме Віктор Орбан і Роберт Фіцо завдають шкоди інтересам своїх країн: "І все це лише для того, щоб догодити Росії".

Докладніше – в колонці Карела Хірмана Гра в команді Путіна: чому зупинка "Дружби" змусила Орбана та Фіцо йти ва-банк.