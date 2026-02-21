Почему удар по "Дружбе" показал провал политики Орбана и Фицо и какие он имеет последствия

20 февраля в правительстве Венгрии заявили, что будут блокировать выделение Украине кредита в 90 млрд евро от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" развенчала все мифы, которые создавали Виктор Орбан и Роберт Фицо вокруг отсутствия альтернативы российской нефти для Венгрии и Словакии.

О ситуации в энергетической сфере соседей Украины, а также о правде, которую больше невозможно скрывать, размышляет бывший министр экономики Словакии Карел Хирман в колонке Игра в команде Путина: почему остановка "Дружбы" заставила Орбана и Фицо идти ва-банк. Далее – краткое изложение.

Из-за российской атаки на западноукраинский нефтяной узел Броды и повреждения нефтепровода "Дружба" правительства Словакии и Венгрии синхронно приняли решение объявить в своих странах чрезвычайное положение на рынке нефтепродуктов.

"И этот шаг стал провалом правительств Роберта Фицо и Виктора Орбана. А точнее – поражением политики ориентации на Путина и российский энергетический импорт. Ведь ни ближайшие соседи (Чехия, Польша, Австрия), ни другие страны ЕС не должны вводить никаких чрезвычайных режимов из-за остановки "Дружбы". Эти страны уже давно сами "отрезали" себя от этих рисков, отказавшись от покупки российской нефти", – уверен Карел Хирман.

Также, по его словам, это стало стратегическим провалом и венгерской компании MOL, которая является владельцем как нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии, так и братиславского Slovnaft.

Бывший министр экономики Словакии констатирует, что российская атака на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" подтвердила огромный риск транзита через Украину в период агрессии Путина.

"Нынешнее игнорирование этого риска и настаивание Венгрии и Словакии на поставках именно российской нефти приносят огромные убытки не только компании MOL, но и государственным бюджетам обеих стран", – пишет автор колонки.

Из-за необходимости объявления чрезвычайного положения в связи с нехваткой нефти пришлось также остановить экспорт нефтепродуктов в соседние страны, включая Украину.

Этот шаг не создаст особых проблем для Украины, подчеркивает Хирман, но является ударом по MOL.

Бывший словацкий высокопоставленный чиновник объясняет, что компания не только понесет огромные финансовые потери, но и рискует потерять рынки: "Теперь ее имеют все шансы заменить компании из тех стран, которые уже отказались от нефти из РФ, а соответственно, сейчас не имеют никаких проблем из-за остановки "Дружбы".

Кроме того, по словам Хирмана, MOL теперь потеряла не только российскую нефть, но и поставки украинской, которые достаточно перспективно начались в конце осени прошлого года.

Но также автор колонки обращает внимание на некоторые "открытия", которые стали очевидными в последние дни – выяснилось, что существует альтернативнимый маршрут для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии, ранее в Будапеште и Братиславе не признавали.

В то же время его удивляет и то, что более двух недель правительства Венгрии и Словакии, а также Киев, молчали о том, что в результате этого нападения была повреждена и остановлена транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба".

"Однако теперь вдруг Фицо и Орбан обвиняют Украину в том, что нефтепровод якобы уже отремонтирован, но Киев не хочет его запускать. Более того, они даже ставят под сомнение, действительно ли его повредили российские дроны и ракеты", – пишет Карел Хирман.

Также бывший словацкий высокопоставленный чиновник не понимает, почему Украина все еще транспортирует российскую нефть на фоне критического дефицита электроэнергии, которую расходуют для работы насосов на нефтепроводе.

"В этом контексте заявления Фицо и Орбана об остановке экспорта электроэнергии и газа в Украину противоречат не только элементарному гуманизму, но и законодательству ЕС", – пишет автор колонки.

Он резюмирует, что именно Виктор Орбан и Роберт Фицо наносят ущерб интересам своих стран: "И все это только для того, чтобы угодить России".

Подробнее – в колонке Карела Хирмана Игра в команде Путина: почему остановка "Дружбы" заставила Орбана и Фицо идти ва-банк.