Трамп заявив, що підвищить глобальні тарифи з 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Truth Social.

"Я, як президент Сполучених Штатів Америки, з негайним вступом в силу підвищу 10-відсотковий світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями "обдирали" США без жодних наслідків (доки я не з'явився!), до повністю дозволеного і юридично перевіреного рівня 15%", – написав він.

За словами Трампа, протягом найближчих кількох місяців його адміністрація визначить і опублікує нові, юридично допустимі тарифи.

У п'ятницю Верховний суд визнав недійсними мита, введені відповідно до Закону США про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Однак за кілька годин Трамп підписав указ про введення 10-відсоткового глобального мита на підставі іншої правової основи, зберігши при цьому існуючі секторальні мита.

Лідери країн Європи з обережним полегшенням відреагували на рішення суду, водночас попередивши, що невизначеність у торгівлі, ймовірно, збережеться. Європейська комісія закликала до стабільності в трансатлантичних торговельних відносинах.