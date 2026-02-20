Верховний суд США визнав незаконними глобальні тарифи Трампа

Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа у п’ятницю, 20 лютого.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рішенням шести проти трьох суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, посилаючись на федеральний закон про надзвичайні повноваження для запровадження своїх "взаємних" тарифів по всьому світу, а також цільових імпортних податків, які адміністрація пояснює "боротьбою з торгівлею фентанілом".

Судді не розглядали питання про те, в якій мірі імпортери мають право на відшкодування, залишивши це на розгляд суду нижчої інстанції.

Як зазначається, якщо відшкодування буде дозволено в повному обсязі, їх сума може сягнути $170 млрд, що складає понад половину доходів, які принесли тарифи Трампа.

Суддя Бретт Кавано заявив, що процес повернення коштів "ймовірно, буде хаотичним", як це визнавали й під час усних слухань. Судді Кларенс Томас і Семюел Аліто також висловили незгоду з рішенням більшості.

Нагадаємо, між США та Євросоюзом тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30%, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

28 липня минулого року ЄС і США уклали рамкову торговельну угоду, що встановила болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася", а у Євросоюзі критикували очільницю Єврокомісії за такий компроміс.

Також повідомляли, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку США на низку товарів, як літаки й комплектуючі та фармацевтичні генерики.

Наприкінці 2025 року Трамп заявив, що запроваджені ним тарифи суттєво скоротили торговельний дефіцит США і сприяють нарощенню ВВП.