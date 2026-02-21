Трамп заявил, что повысит глобальные тарифы с 10% до 15%

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран, которую он ввел после того, как Верховный суд США вынес решение против его таможенной программы, основанной на законе об экономической чрезвычайной ситуации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Truth Social.

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышу 10-процентный мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без каких-либо последствий (пока я не появился!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%", – написал он.

По словам Трампа, в течение ближайших нескольких месяцев его администрация определит и опубликует новые, юридически допустимые тарифы.

В пятницу Верховный суд признал недействительными пошлины, введенные в соответствии с Законом США о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Однако через несколько часов Трамп подписал указ о введении 10-процентной глобальной пошлины на основании другой правовой базы, сохранив при этом существующие секторальные пошлины.

Лидеры стран Европы с осторожным облегчением отреагировали на решение суда, одновременно предупредив, что неопределенность в торговле, вероятно, сохранится. Европейская комиссия призвала к стабильности в трансатлантических торговых отношениях.