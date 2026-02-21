Трамп підписав указ про 10% мита для всіх країн світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав новий указ про 10-відсоткові мита на імпорт з усіх країн світу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social, її поширили також на сторінках Білого дому.

Вночі за київським часом Трамп заявив, що щойно підписав в Овальному кабінеті указ про 10-відсоткові мита, які будуть стосуватись усіх країн і "набудуть чинності майже невідкладно".

🚨 President Donald J. Trump imposes a 10% global tariff on all countries. pic.twitter.com/42ZGDnMxbR – The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Наразі незрозуміло, як це нове рішення буде узгоджуватися з досягнутими раніше двосторонніми домовленостями.

За даними CNN, Трамп запланував запровадження 10-відсоткових мит на 5 місяців за окремими повноваженнями, якщо тільки їх не продовжить Конгрес, а за цей час спланує подальші кроки для реалізації свого бачення торгової політики.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, які він оголосив на початку квітня 2025 року проти майже всіх країн світу.

Після судового рішення Трамп анонсував "сильніші альтернативи".