У Флориді застрелили чоловіка, який намагався прорватися з рушницею до резиденції Трампа 

Секретна служба США повідомила про інцидент зі стріляниною, що стався в ніч на неділю біля маєтку президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Fox News.

За даними Секретної служби, подія трапилася близько 01:30 ночі. Невідомий чоловік у віці близько 20 років здійснив "несанкціоноване проникнення" на територію приватної резиденції.

Чоловіка помітили біля північних воріт з предметом, схожим на рушницю, і каністрою з пальним. У нього вистрелили, у результаті чоловік помер.

За словами офіційних осіб, ніхто з персоналу Секретної служби або шерифа округу Палм-Біч не постраждав, а на території маєтку на той момент не було осіб, які перебували під охороною Секретної служби – тобто президента США.

Раніше Дональд Трамп уже ставав ціллю нападників під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року:

У липні 2024 року під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь з даху сусідньої будівлі. Трамп дістав поранення вуха, один глядач загинув.

У вересні 2024 року на полі для гольфу у Флориді агенти Секретної служби помітили озброєного чоловіка, Раяна Веслі Раута, який ховався в кущах. Його затримали до того, як він встиг вистрілити. У лютому 2026 року суд виніс йому вирок – довічне ув'язнення.