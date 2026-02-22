Во Флориде застрелили мужчину, который пытался прорваться с ружьем к резиденции Трампа

Секретная служба США сообщила об инциденте со стрельбой, произошедшем в ночь на воскресенье возле поместья президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Fox News.

По данным Секретной службы, происшествие случилось около 01:30 ночи. Неизвестный мужчина в возрасте около 20 лет совершил "несанкционированное проникновение" на территорию частной резиденции.

Мужчину заметили у северных ворот с предметом, похожим на ружье, и канистрой с горючей жидкостью. В него выстрелили, в результате мужчина скончался.

По словам официальных лиц, никто из персонала Секретной службы или шерифа округа Палм-Бич не пострадал, а на территории поместья в тот момент не было лиц, находившихся под охраной Секретной службы – то есть президента США.

Ранее Дональд Трамп уже становился целью нападавших во время своей предвыборной кампании 2024 года:

В июле 2024 года во время митинга в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб.

В сентябре 2024 года на поле для гольфа во Флориде агенты Секретной службы заметили вооруженного мужчину, Райана Уэсли Раута, который прятался в кустах. Его задержали до того, как он успел выстрелить. В феврале 2026 года суд вынес ему приговор – пожизненное заключение.