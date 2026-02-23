У Нідерландах впевнені: амбіції Росії спрямовані не лише на Україну, а й на всю Європу

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що імперські амбіції Росії не зупиняються в Україні, а спрямовані також і на Європу.

Про це він сказав в коментарі Укрінформу, пише "Європейська правда".

Брекельманс наголосив, що Росія прагне не лише відновити сферу впливу, а й ослабити решту Європи за допомогою гібридних методів.

"Ми всі повинні усвідомлювати, що стикаємося з однією й тією ж російською агресією – і імперські амбіції Росії не зупиняються в Україні, а прямують далі, до Європи", – наголосив він.

Міністр оборони Нідерландів зазначив, що Україна не повинна дякувати Європі, а Європа повинна дякувати Україні, яка "платить найвищу ціну, захищаючи свою країну, а водночас і свободу решти Європи".

За словами міністра, щоразу перебуваючи в Україні, він був глибоко вражений мужністю військових, їхньою винахідливістю та здатністю протистояти агресії Росії.

"Я також пишаюся, що новий уряд продовжить нашу стійку підтримку. Це закріплено в нашому бюджеті на кілька років. Тому Україна може розраховувати на Нідерланди найближчими роками, а Росія – бачити, що наша підтримка України є непохитною", – додав Брекельманс.

Зазначимо, нещодавно уряд Нідерландів виділив додаткову допомогу у розмірі 2 млн євро на пошук та повернення викрадених Росією українських дітей.

Також писали, що Франція та Норвегія уклали угоду, яка надасть Україні нові можливості в сферах спостереження та ситуаційної обізнаності, а також авіаційних бомб.