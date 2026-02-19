Нідерланди виділяють додаткові 2 мільйони євро на повернення українських дітей з РФ

Уряд Нідерландів виділив додаткову допомогу у розмірі 2 млн євро на пошук та повернення викрадених Росією українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Виділені кошти підуть на постачання Україні наборів ДНК. Їх використовуватимуть для тестування членів сімей зниклих безвісти українських дітей, щоб при поверненні з Росії їх швидше ідентифікували та повертали до родин.

Частина цієї фінансової підтримки також допоможе забезпечити психосоціальну допомогу дітям, які повернулися з російської депортації.

Нагадаємо, минулого тижня у Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп втретє допомогла із поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей. Там також згадали й про об'єднання "російських дітей" з родинами.

У серпні Меланія Трамп написала "листа миру" правителю РФ Владіміру Путіну із закликами щодо повернення вивезених Росією українських дітей. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Нагадаємо, саме через примусове переміщення дітей з окупованих територій України Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна.