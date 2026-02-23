В Нидерландах уверены: амбиции России направлены не только на Украину, но и на всю Европу

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что имперские амбиции России не ограничиваются Украиной, а направлены также и на Европу.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, пишет "Европейская правда".

Брекельманс подчеркнул, что Россия стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить остальную Европу с помощью гибридных методов.

"Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а идут дальше, в Европу", – подчеркнул он.

Министр обороны Нидерландов отметил, что Украина не должна благодарить Европу, а Европа должна благодарить Украину, которая "платит самую высокую цену, защищая свою страну, а вместе с тем и свободу остальной Европы".

По словам министра, каждый раз, находясь в Украине, он был глубоко впечатлен мужеством военных, их изобретательностью и способностью противостоять агрессии России.

"Я также горжусь, что новое правительство продолжит нашу стойкую поддержку. Это закреплено в нашем бюджете на несколько лет. Поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшие годы, а Россия – видеть, что наша поддержка Украины непоколебима", – добавил Брекельманс.

Отметим, недавно правительство Нидерландов выделило дополнительную помощь в размере 2 млн евро на поиск и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Также писали, что Франция и Норвегия заключили соглашение, которое предоставит Украине новые возможности в сферах наблюдения и ситуационной осведомленности, а также авиационных бомб.