Норвегія та Франція домовилися про військову підтримку України на понад $700 млн

Франція та Норвегія уклали угоду, яка надасть Україні нові можливості в сферах спостереження та ситуаційної обізнаності, а також авіаційних бомб.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії, передає "Європейська правда"

"Україна переживає четверту зиму після вторгнення. Внаслідок російських атак країна стикається з величезними військовими, цивільними та гуманітарними потребами. Нова угода між Норвегією та Францією дозволяє нам співпрацювати у наданні можливостей, яких потребує Україна", – зазначив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Угода надає Норвегії та Франції можливість співпрацювати у наданні унікального та необхідного оборонного обладнання шляхом придбання його у французьких виробників або надання з французьких запасів. На першому етапі Норвегія виділяє близько 4,2 млрд норвезьких крон (440 млн доларів), а Франція гарантує кредит у розмірі близько 3 млрд норвезьких крон (300 млн доларів).

Минулого року Норвегія та Франція підписали угоду про зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.

"Франція стає все більш важливим союзником Норвегії. Минулого року ми підписали стратегічне партнерство, яке передбачає тіснішу співпрацю в галузі безпеки. Співпраця з метою підтримки України є ще одним проявом спільних зусиль з метою посилення європейської безпеки", – зазначив Стьоре.

"Проєкти, передбачені цією угодою, відповідають ключовим пріоритетам України і були визначені після тісного діалогу з Міністерством оборони України. Проєкти, які ми визначили в цій угоді, дадуть швидкий ефект для України", – сказав міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Угода передбачає придбання великої кількості зброї "повітря-земля" та засобів спостереження і оцінки обстановки від французької оборонної промисловості.

"Зброя "повітря-земля" – це гнучкі планери, що запускаються з бойових літаків, які наразі експлуатує Україна. Україна вже має позитивний досвід використання цієї зброї. Зараз ми дбаємо про те, щоб Україна отримала зброю, про яку просила", – підсумовує міністр оборони.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги.

Нагадаємо, Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція внесли 500 млн доларів (420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.