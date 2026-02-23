В Україну прибули 10 генераторів від Італії

Уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство Італії в Україні у Facebook.

Зазначається, що генератори передали в рамках домовленостей між прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Facebook / Ambasciata d'Italia in Ucraina – Посольство Італії в Україні

Електрогенератори також оснащені колесами, що дозволяє швидко розгортати їх залежно від критичних потреб.

Окрім того, Італія передає Україні понад 300 котлів.

"Італія продовжує сприяти безперервності надання найнеобхідніших послуг для українського населення в умовах, коли російські атаки не припиняються, а зимові температури продовжують бути надзвичайно жорсткими", – заявив посол Італії в Україні Карло Формоза.

Нагадаємо, минулого тижня Фінляндія оголосила, що передасть Україні 52 генератори протягом лютого.

Також повідомляли, що Франція надасть грантову фінансову підтримку на суму понад 70 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України.