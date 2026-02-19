Франція надасть понад 70 млн євро грантової підтримки Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Франція надасть грантову фінансову підтримку – понад 70 млн євро –, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України.

Про це він повідомив у соцмережах за підсумком зустрічі з французьким міністром економіки, фінансів та промисловості, енергетики та цифрового суверенітету Франції Роланом Лескюром, пише "Європейська правда".

Франція виділяє 71 млн євро грантової фінансової підтримки для України.

Також Шмигаль та Лескюром підписали документ щодо співпраці у сфері ядерної енергетики.

"Цим закладаємо міцну основу для поглиблення стратегічного партнерства та формуємо рамку відновлення й модернізації енергетичного сектору України", – сказав він.

Український міністр подякував французьким партнерам за підтримку. За його словами, Україна отримала вже понад 50 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема понад 140 потужних генераторів.

"Ще 5,7 млн євро Франція спрямувала у Фонд підтримки енергетики. Окрема вдячність французькому уряду за рішення поставити додатково 150 генераторів до України протягом лютого", – додав Шмигаль.

Минулого тижня мер Києва повідомив, що до столиці надійшла ще одна партія генераторів від ЄС у кількості 323 одиниці. Частину з них спрямували на підключення у теплопунктах житлових будинків міста.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.