В Украину прибыли 10 генераторов из Италии

Правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов общей мощностью 1500 кВА.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Италии в Украине в Facebook.

Отмечается, что генераторы передали в рамках договоренностей между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Facebook / Ambasciata d'Italia in Ucraina – Посольство Італії в Україні

Электрогенераторы также оснащены колесами, что позволяет быстро развертывать их в зависимости от критических потребностей.

Кроме того, Италия передает Украине более 300 котлов.

"Италия продолжает способствовать непрерывности предоставления самых необходимых услуг для украинского населения в условиях, когда российские атаки не прекращаются, а зимние температуры продолжают быть чрезвычайно суровыми", – заявил посол Италии в Украине Карло Формоза.

Напомним, на прошлой неделе Финляндия объявила, что передаст Украине 52 генератора в течение февраля.

Также сообщалось, что Франция предоставит грантовую финансовую поддержку на сумму более 70 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины.