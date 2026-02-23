Орбан написав президентові Євроради, чому блокує 90 млрд для "ворожої" України

Угорщина пообіцяла підтримати надання Україні кредиту від ЄС у сумі 90 млрд євро, але переглянула позицію через "акт ворожості" з боку Києва, що відмовляється відновити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Про це йдеться в листі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана від 23.02.2026, адресованого президентові Європейської ради Антоніу Кошті, з текстом якого ознайомилась кореспондентка "Європейської правди".

Угорщина погрожує блокувати 90 млрд євро для України, поки Київ не відновить постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"18 грудня 2025 року Європейська Рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки шляхом поглибленого співробітництва на основі запозичень ЄС на ринках капіталу під гарантії запасу міцності бюджету ЄС (EU budget headroom). Угорщина не заперечувала проти цього рішення, виходячи з розуміння того, що позика не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини", – написав Орбан.

Він зауважив, що "останні події" змусили його "переглянути свою позицію".

Угорський прем’єр наголосив, що "з середини лютого Україна відмовляється відновити транзит сирої нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини з політичних міркувань та в порушення своїх міжнародних зобов'язань".

"Це є неспровокованим актом ворожості, що підриває енергетичну безпеку Угорщини", – вважає він.

"Доки ця ситуація зберігатиметься, Угорщина не підтримає внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF), необхідних для використання запасу міцності бюджету ЄС для кредитної лінії", – наголосив Віктор Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 23 лютого, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.

Проте, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив "ЄвроПравді", що ЄС не зупинить підготовку до надання Україні 90 млрд євро попри вето Угорщини.