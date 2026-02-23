Орбан написал президенту Евросовета, почему блокирует 90 млрд для "враждебной" Украины

Венгрия обещала поддержать предоставление Украине кредита от ЕС в сумме 90 млрд евро, но пересмотрела позицию из-за "акта враждебности" со стороны Киева, который отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".



Об этом говорится в письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана от 23.02.2026, адресованном президенту Европейского совета Антониу Коште, с текстом которого ознакомилась корреспондент "Европейской правды".



Венгрия угрожает блокировать 90 млрд евро для Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".



"18 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы путем углубленного сотрудничества на основе заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии запаса прочности бюджета ЕС (EU budget headroom). Венгрия не возражала против этого решения, исходя из понимания того, что заем не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", – написал Орбан.



Он отметил, что "последние события" заставили его "пересмотреть свою позицию".



Венгерский премьер подчеркнул, что "с середины февраля Украина отказывается возобновить транзит сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию по политическим соображениям и в нарушение своих международных обязательств".



"Это является неспровоцированным актом враждебности, который подрывает энергетическую безопасность Венгрии", – считает он.



"Пока эта ситуация будет сохраняться, Венгрия не поддержит внесение изменений в регламент о многолетней финансовой рамке (MFF), необходимых для использования запаса прочности бюджета ЕС для кредитной линии", – подчеркнул Виктор Орбан.



Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 февраля, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.



Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита. Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.



Тем не менее, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил "ЕвроПравде", что ЕС не остановит подготовку к предоставлению Украине 90 млрд евро, несмотря на вето Венгрии.