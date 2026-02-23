Що саме має зробити Київ для вступу в ЄС: публікуємо закриті документи з Брюсселя

У грудні 2025 року Україна та ЄС запустили змістовні переговори про вступ в обхід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що охоплюють наразі три з шести переговорних кластерів – "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Технічна робота над ними вже йде, і Україна отримала від ЄС критично важливі документи. У них описаний та деталізований перелік вимог, за виконання яких Україна буде готовою до вступу. Саме за ними ЄС перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу.

"Європейська правда" публікує перелік цих критеріїв і сподівається, що публікація цих документів підштовхне втілення реформ.

Докладніше – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка ЄС передав Києву умови вступу. Публікуємо документ з переліком "головних реформ" для України.

Ще у Львові данське головування передало уряду узгоджений з іншими країнами ЄС перелік критеріїв, які Україна має виконати для відповідності вступним вимогам. Ми розповідали про нього у грудні, однак точний зміст документа досі не публікувався.

Документ, який передали Україні у Львові, містить і проміжні, і фінальні критерії.

Тоді ЄС ще був несміливим у таких "революційних" для себе діях, тому цей перелік передали Україні хитрим чином: його усно зачитала на виїзному засіданні Ради ЄС у Львові данська міністерка зі справ Європи Марі Б'єр (тобто представниця головуючої держави). А напередодні документ передали віцепрем'єру Тарасу Качці у вигляді "тез промови".

За рівнем сміливості дій – підхід був так собі, але по суті ми отримали усе, що хотіли.

До вашої уваги – та сама "промова" Б'єр з переліком критеріїв англійською мовою, тобто в оригіналі, та в українському перекладі від "ЄвроПравди".

Варто наголосити: тут ЄС перелічив критерії за трьома кластерами (номер 1, 2, 6). Критерії за трьома іншими (№3 щодо конкуренції, №4 щодо транспорту, енергетики та довкілля, №5 щодо сільського господарства) Єврокомісія зараз визначає спільно з державами-членами.

Вже у 2026 році Україна отримала серію документів за кожною з переговорних глав. У ньому Єврокомісія та Рада ЄС "розпакували" та деталізували перелік критеріїв, а також визначили їхню класифікацію.

Кожен з критеріїв отримав номер, за яким тепер Брюссель має здійснювати офіційну оцінку – спершу внутрішню, потім публічну.

Присвоєння номерів усім критеріям може видаватися бюрократичною деталлю, але насправді це – дуже важливий етап, який свідчить, що оцінювання прогресу України (тобто те, що називають "вступними переговорами") перейшло на рівень європейського "дипстейту" і стало робочим процесом.

Імовірний надшвидкий вступ України в ЄС, для якого можливою датою називають навіть 2027 рік і який має стати складовою "мирного процесу" – не знімає потреби виконання критеріїв. ЄС може відтермінувати їх, перетворити "передумови" на "післяумови" – але відмовитися від їхнього виконання Україна не зможе.

Крім того, низку вимог за першим кластером "Основи" (Fundamentals) – у сферах верховенства права, антикорупції, прав людини тощо – нам доведеться виконати перед вступом навіть за найшвидшого сценарію, свідчать джерела "ЄП", які ведуть переговори про нову схему для України.

До вашої уваги перелік критеріїв за главою 23 ("Правосуддя та основні права") – оригінальний текст англійською, а також неофіційний український переклад від "ЄП".

А також критерії за главою 24 ("Юстиція, свобода і безпека") – оригінальний текст англійською, а також неофіційний український переклад від "ЄП".

ЄС робить небачені для себе кроки, щоби відкрити для України швидкий шлях – але це має бути дорогою для обох сторін. І саме від України залежить, коли ми виконаємо свою частину роботи та чи зможемо якнайшвидше досягти відповідності цим критеріям.

