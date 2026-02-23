Что именно должен сделать Киев для членства в ЕС: публикуем закрытые документы из Брюсселя

В декабре 2025 года Украина и ЕС запустили содержательные переговоры о вступлении в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые в настоящее время охватывают три из шести переговорных кластеров – "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

Техническая работа над ними уже идет, и Украина получила от ЕС критически важные документы. В них описан и детализирован перечень требований, при выполнении которых Украина будет готова к вступлению. Именно по ним ЕС будет проверять, выполнил ли Киев требования вступления.

"Европейская правда" публикует перечень этих критериев и надеется, что публикация этих документов подтолкнет к реализации реформ.

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко ЕС передал Киеву условия вступления. Публикуем документ с перечнем "главных реформ" для Украины. Далее – краткое его изложение.

Еще во Львове датское председательство передало правительству согласованный с другими странами ЕС перечень критериев, которые Украина должна выполнить для соответствия вступительным требованиям. Мы рассказывали о нем в декабре, однако точное содержание документа до сих пор не публиковалось.

Документ, который передали Украине во Львове, содержит и промежуточные, и финальные критерии.

Тогда ЕС еще был нерешительным в таких "революционных" для себя действиях, поэтому этот перечень передали Украине хитрым образом: его устно зачитала на выездном заседании Совета ЕС во Львове датская министр по делам Европы Мари Бьер (то есть представительница председательствующего государства). А накануне документ передали вице-премьеру Тарасу Качке в виде "тезисов речи".

По уровню смелости действий – подход был так себе, но по сути мы получили все, что хотели.

Вашему вниманию – та самая "речь" Бьер с перечнем критериев на английском языке, то есть в оригинале, и в украинском переводе от "ЕвроПравды".

Стоит отметить: здесь ЕС перечислил критерии по трем кластерам (номер 1, 2, 6). Критерии по трем другим (№3 по конкуренции, №4 по транспорту, энергетике и окружающей среде, №5 по сельскому хозяйству) Еврокомиссия сейчас определяет совместно с государствами-членами.

Уже в 2026 году Украина получила серию документов по каждой из переговорных глав. В нем Еврокомиссия и Совет ЕС "распаковали" и детализировали перечень критериев, а также определили их классификацию.

Каждый из критериев получил номер, по которому теперь Брюссель должен проводить официальную оценку – сначала внутреннюю, затем публичную.

Присвоение номеров всем критериям может показаться бюрократической деталью, но на самом деле это – очень важный этап, который свидетельствует, что оценка прогресса Украины (то есть то, что называют "вступительными переговорами") перешла на уровень европейского "дипстейта" и стала рабочим процессом.

Вероятное сверхбыстрое вступление Украины в ЕС, для которого возможной датой называют даже 2027 год и которое должно стать составляющей "мирного процесса", не снимает необходимости выполнения критериев. ЕС может отсрочить их, превратить "предпосылки" в "последующие условия", но отказаться от их выполнения Украина не сможет.

Кроме того, ряд требований по первому кластеру "Основы" (Fundamentals) – в сферах верховенства права, антикоррупции, прав человека и т.д. – нам придется выполнить перед вступлением даже при самом быстром сценарии, свидетельствуют источники "ЕП", которые ведут переговоры о новой схеме для Украины.

Вашему вниманию предлагается перечень критериев по главе 23 ("Правосудие и основные права") – оригинальный текст на английском языке, а также неофициальный украинский перевод от "ЕП".

А также критерии по главе 24 ("Юстиция, свобода и безопасность") – оригинальный текст на английском, а также неофициальный украинский перевод от "ЕП".

ЕС делает невиданные для себя шаги, чтобы открыть для Украины быстрый путь – но это должен быть путь для обеих сторон. И именно от Украины зависит, когда мы выполним свою часть работы и сможем ли как можно быстрее достичь соответствия этим критериям.

