До Києва прибули лідери країн Нордично-балтійської вісімки і Хорватії
Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 08:57 —
У четверту річницю повномасштабного вторгнення в Україну до Києва прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції.
Про це повідомив у своєму Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".
Сибіга зустрічав лідерів на київському залізничному вокзалі зранку 24 лютого.
Він подякував лідерам за "тверду і непохитну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів".
Pleased to welcome the leaders of the Nordic-Baltic Eight, our true and close allies in the defense of freedom, justice, and truth.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026
🇪🇪 @KristenMichalPM
🇱🇻 @EvikaSilina
🇮🇸 @KristrunFrosta
🇫🇮 @alexstubb
🇩🇰 @Statsmin
🇸🇪 @SwedishPM
🇳🇴 @jonasgahrstore
Thank you for your steadfast… pic.twitter.com/zqz1KzunHQ
Крім того, очільник МЗС України повідомив про приїзд до Києва прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.
У поїздці його супроводжує міністр закордонних справ Гордан Грліч-Радман.
"Ми вдячні дружній Хорватії за підтримку та солідарність. Дякуємо, що ви з нами у цей символічний день", – написав Сибіга.
Раніше стало відомо про приїзд до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Європейської ради Антоніу Кошти.
Раніше повідомлялося, що з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.