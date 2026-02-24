До Києва прибули лідери країн Нордично-балтійської вісімки і Хорватії

У четверту річницю повномасштабного вторгнення в Україну до Києва прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції.

Про це повідомив у своєму Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга зустрічав лідерів на київському залізничному вокзалі зранку 24 лютого.

Він подякував лідерам за "тверду і непохитну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів".

Крім того, очільник МЗС України повідомив про приїзд до Києва прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

У поїздці його супроводжує міністр закордонних справ Гордан Грліч-Радман.

"Ми вдячні дружній Хорватії за підтримку та солідарність. Дякуємо, що ви з нами у цей символічний день", – написав Сибіга.

Раніше стало відомо про приїзд до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Європейської ради Антоніу Кошти.

Раніше повідомлялося, що з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.