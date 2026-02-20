Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну

З нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі РЄ.

Програма включає спеціальне засідання Комітету міністрів та урочисту церемонію перед будівлею Палацу Європи.

24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії РФ проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.

25 лютого на площі перед Палацом Європи відбудеться офіційна церемонія вшанування. До присутніх звернуться генеральний секретар РЄ Ален Берсе, постійна представниця Молдови при РЄ Даніела Кужба, яка виступить від імені молдовського головування в Комітеті міністрів, та постійний представник України при РЄ Микола Точицький. Символи підтримки та культурні заходи

Окрім офіційних зустрічей, Рада Європи підготувала візуальні акції на підтримку України.

У ніч з 23 на 25 лютого головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора. З 20 по 27 лютого у фоє Комітету міністрів триватиме експозиція під назвою "Пережити війну" (Living through the war).

Нагадаємо, у ЄС розраховують символічно ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії на 4-ту річницю повномасштабної війни.

Сейм Латвії 19 лютого ухвалив резолюцію до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якій зазначено, що латвійські депутати підтримують досягнення миру в Україні із забезпеченням стратегічної поразки РФ.