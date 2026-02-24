В Киев прибыли лидеры стран Северно-Балтийской восьмерки и Хорватии

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения в Украину в Киев прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщил в своем Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига встречал лидеров на киевском железнодорожном вокзале утром 24 февраля.

Он поблагодарил лидеров за "твердую и непоколебимую поддержку Украины и наших общих европейских ценностей и принципов".

Кроме того, глава МИД Украины сообщил о приезде в Киев премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

В поездке его сопровождает министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.

"Мы благодарны дружественной Хорватии за поддержку и солидарность. Спасибо, что вы с нами в этот символический день", – написал Сибига.

Ранее стало известно о приезде в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

Ранее сообщалось, что по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.