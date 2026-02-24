В Киев прибыли лидеры стран Северно-Балтийской восьмерки и Хорватии
24 февраля 2026
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения в Украину в Киев прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции.
Об этом сообщил в своем Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".
Сибига встречал лидеров на киевском железнодорожном вокзале утром 24 февраля.
Он поблагодарил лидеров за "твердую и непоколебимую поддержку Украины и наших общих европейских ценностей и принципов".
Pleased to welcome the leaders of the Nordic-Baltic Eight, our true and close allies in the defense of freedom, justice, and truth.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026
🇪🇪 @KristenMichalPM
🇱🇻 @EvikaSilina
🇮🇸 @KristrunFrosta
🇫🇮 @alexstubb
🇩🇰 @Statsmin
🇸🇪 @SwedishPM
🇳🇴 @jonasgahrstore
Thank you for your steadfast… pic.twitter.com/zqz1KzunHQ
Кроме того, глава МИД Украины сообщил о приезде в Киев премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
В поездке его сопровождает министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.
"Мы благодарны дружественной Хорватии за поддержку и солидарность. Спасибо, что вы с нами в этот символический день", – написал Сибига.
Ранее стало известно о приезде в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.
Ранее сообщалось, что по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет Европы проведет ряд мероприятий в знак солидарности с украинским народом.