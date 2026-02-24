Зеленский призвал Европарламент запретить въезд в ЕС российским "участникам войны"

Пришло время запретить въезд в Европейский Союз всем участникам российской агрессии.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил во время видеообращения к Европейскому парламенту 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что необходимо закрыть доступ в Европу всем российским военным преступникам.

"В свободном мире не должно быть места для российских танков, российских запретов, российских санкций, схем вторжения или любых российских военных преступников. Пришло время полностью запретить всем участникам российской агрессии доступ ко всей Европе", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "нам всем нужен полный спектр безопасности от России".

"Мы должны продолжать твердо применять весь спектр защиты от России – от мощных санкций до реальной поддержки жизни после российских ударов. Каждый из вас понимает, что именно наполняет кошелек Путина деньгами и позволяет ему затягивать эти войны", – обратился к европарламентариям украинский президент.

Как сообщала "Европейская правда", 24 февраля Европарламент проводит торжественное внеочередное заседание, посвященное четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Европарламент также утвердит резолюцию, посвященную годовщине полномасштабной агрессии РФ