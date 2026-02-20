Європарламент голосуватиме за резолюцію до 4-ї річниці повномасштабної війни РФ проти України

Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про це є у порядку денному Європейського парламенту.

24 лютого з 10:15 за Брюсселем євродепутати проведуть дебати та розглянуть резолюцію "Щодо четвертої річниці загарбницької війни РФ проти України та внеску Європи у досягнення справедливого миру і сталої безпеки для України".

10 лютого зареєстрували сім проєктів резолюції – від різних груп Європарламенту.

Голосування має початися о 10:30.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола раніше повідомила, що на засіданні євродепутати підтвердять підтримку справедливого і тривалого миру для України, а також конкретну підтримку України.

На Мюнхенській безпековій конференції вона закликала "не потрапляти у пастку" наративу про те, ніби Україна може чи має найближчим часом провести вибори.

Нагадаємо, ЄС розраховує схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабної війни – проте лунають суперечливі сигнали щодо того, чи вдасться це зробити.