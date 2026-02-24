Сибіга: Україна пропонувала зустріч Зеленського з Орбаном, Угорщина не відповіла

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала кілька рішень для врегулювання ситуації щодо пошкодженого нафтопроводу "Дружба", зокрема пряму зустріч президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це український міністр сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відкинув обґрунтування Орбана щодо затримки надання Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС, зазначивши, що Словаччина та Угорщина повинні "надіслати свої занепокоєння до Кремля і попросити Росію припинити обстрілювати ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру України, включаючи трубопровід, про який ви говорите".

За його словами, Україна "готова діяти конструктивно" і вже запропонувала "кілька реалістичних рішень" для врегулювання суперечки.

Але очільник МЗС України висловив сумнів у мотивах Орбана, вказавши на майбутні вибори в Угорщині, які, за даними опитувань, той може програти.

Він також звинуватив угорського прем’єра в "демонізації" України з метою отримання політичної вигоди.

"Ми вимагаємо, щоб Будапешт перестав втягувати Україну у внутрішню політику Угорщини", – заявив Сибіга.

Міністр розповів, що Київ неодноразово пропонував Будапешту провести пряму зустріч між Орбаном і Зеленським для "детоксикації" їхніх відносин.

Однак, за його словами, Будапешт не відповів, вибравши натомість "публічні ультиматуми та шантаж".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 23 лютого, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.