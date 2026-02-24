Сибига: Украина предлагала встречу Зеленского с Орбаном, Венгрия не ответила

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предложила несколько решений для урегулирования ситуации по поврежденному нефтепроводу "Дружба", в частности прямую встречу президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом украинский министр сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Сибига отверг обоснование Орбана о задержке предоставления Украине кредита в 90 млрд евро от ЕС, отметив, что Словакия и Венгрия должны "направить свои беспокойства в Кремль и попросить Россию прекратить обстреливать ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру Украины, включая трубопровод, о котором вы говорите".

По его словам, Украина "готова действовать конструктивно" и уже предложила "несколько реалистичных решений" для урегулирования спора.

Но глава МИД Украины выразил сомнение в мотивах Орбана, указав на предстоящие выборы в Венгрии, которые, по данным опросов, тот может проиграть.

Он также обвинил венгерского премьера в "демонизации" Украины с целью получения политической выгоды.

"Мы требуем, чтобы Будапешт перестал втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии", – заявил Сибига.

Министр рассказал, что Киев неоднократно предлагал Будапешту провести прямую встречу между Орбаном и Зеленским для "детоксикации" их отношений.

Однако, по его словам, Будапешт не ответил, выбрав вместо этого "публичные ультиматумы и шантаж".

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 февраля, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.