Біженки з України стикаються з високим рівнем насильства в ЄС – звіт
Жінки, які втекли від розв’язаної РФ війни в Україні, стикаються з високим рівнем фізичного, сексуального та психологічного насильства в країнах Європейського Союзу.
Про це йдеться у звіті Агентства ЄС з основних прав (FRA), повідомляє "Європейська правда".
У звіті йдеться, що з 2022 року ЄС надав захисний статус 2,5 мільйонам жінок і дівчат.
10% жінок, опитаних FRA, були допитані російськими військами. З них 51% зазнали фізичного приниження, а 29% – сексуального приниження.
25% жінок з України зазнали фізичного або сексуального насильства з початку російської війни. 54% зазнали фізичних або словесних нападів в ЄС, коли публічно розмовляли українською мовою.
Ще 51% жінок зазнали сексуальних домагань з початку війни, а 23% – сексуальних домагань в Інтернеті. Дуже мало жінок повідомили про такі випадки, або організаціям, що підтримують людей з України (3%), або службам підтримки жертв (3%).
24% жінок стикалися з потенційно експлуататорськими пропозиціями щодо транспорту, житла або роботи. Серед працюючих жінок 36% працювали без контракту, а 24% отримували занижену заробітну плату або взагалі не отримували її.
10% респонденток не почувалися в безпеці у своєму житлі, 79% мали труднощі з проживанням, а 27% не мали доступу до послуг з охорони психічного здоров'я для подолання травми війни, незважаючи на свої права на роботу, житло та соціальну підтримку.
Лише 13% повідомили поліції про найсерйозніші випадки насильства в ЄС.
У FRA наголошують, що держави-члени ЄС повинні заохочувати жертв повідомляти про злочини та надавати їм можливість повідомляти про інциденти, в тому числі через третіх осіб. Це стосується також міжнародних злочинів, скоєних за межами ЄС.
У звіті містяться рекомендації щодо того, що держави-члени ЄС повинні робити для жертв збройного конфлікту.
Звіт базується на інтерв’ю з 1223 жінками, які втекли з України після початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року. Інтерв’ю проводилися з березня по червень 2024 року в Чехії, Німеччині та Польщі.
Нещодавно президент Петр Павел застеріг політиків, які говорять про біженців з України у Чехії як про тягар.
