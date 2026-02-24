Біженки з України стикаються з високим рівнем насильства в ЄС – звіт

Жінки, які втекли від розв’язаної РФ війни в Україні, стикаються з високим рівнем фізичного, сексуального та психологічного насильства в країнах Європейського Союзу.

Про це йдеться у звіті Агентства ЄС з основних прав (FRA), повідомляє "Європейська правда".

У звіті йдеться, що з 2022 року ЄС надав захисний статус 2,5 мільйонам жінок і дівчат.

10% жінок, опитаних FRA, були допитані російськими військами. З них 51% зазнали фізичного приниження, а 29% – сексуального приниження.

25% жінок з України зазнали фізичного або сексуального насильства з початку російської війни. 54% зазнали фізичних або словесних нападів в ЄС, коли публічно розмовляли українською мовою.

Ще 51% жінок зазнали сексуальних домагань з початку війни, а 23% – сексуальних домагань в Інтернеті. Дуже мало жінок повідомили про такі випадки, або організаціям, що підтримують людей з України (3%), або службам підтримки жертв (3%).

24% жінок стикалися з потенційно експлуататорськими пропозиціями щодо транспорту, житла або роботи. Серед працюючих жінок 36% працювали без контракту, а 24% отримували занижену заробітну плату або взагалі не отримували її.

10% респонденток не почувалися в безпеці у своєму житлі, 79% мали труднощі з проживанням, а 27% не мали доступу до послуг з охорони психічного здоров'я для подолання травми війни, незважаючи на свої права на роботу, житло та соціальну підтримку.

Лише 13% повідомили поліції про найсерйозніші випадки насильства в ЄС.

У FRA наголошують, що держави-члени ЄС повинні заохочувати жертв повідомляти про злочини та надавати їм можливість повідомляти про інциденти, в тому числі через третіх осіб. Це стосується також міжнародних злочинів, скоєних за межами ЄС.

У звіті містяться рекомендації щодо того, що держави-члени ЄС повинні робити для жертв збройного конфлікту.

Звіт базується на інтерв’ю з 1223 жінками, які втекли з України після початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року. Інтерв’ю проводилися з березня по червень 2024 року в Чехії, Німеччині та Польщі.

Нещодавно президент Петр Павел застеріг політиків, які говорять про біженців з України у Чехії як про тягар.

