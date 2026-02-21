Президент Чехії: негативне ставлення до українців є несправедливим

Президент Петр Павел підкреслив, що результат війни в Україні надовго вплине на всю Європу і застеріг політиків, які говорять про біженців у Чехії як про тягар.

Про це він сказав на мітингу у Празі, присвяченому четвертій річниці вторгнення РФ в Україну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Я вдячний не тільки всім вам, хто прийшов, але й усім людям у Чехії, які не байдужі до долі та майбутнього України. Вони не можуть бути байдужими до нас, які пережили щось подібне і на яких прямо чи опосередковано впливає те, як проходить війна і як вона закінчиться", – сказав Павел.

За його словами, війна безпосередньо впливає на Чехію. "І якщо хтось каже нам, що ми втомилися від війни, що ми втомилися постійно чути про Україну, то вони байдужі до нашого власного майбутнього", – додав він.

Результат конфлікту вплине на весь континент. "Рано чи пізно в Україні настане мир, але все залежатиме від того, яким буде цей мир, бо він надовго вплине на безпеку Європи", – зазначив він, додавши: "Це не українська війна, це і наша війна теж".

Він також відкинув антиукраїнську риторику про те, що країна сама винна в російському вторгненні, оскільки висловила бажання стати членом Північноатлантичного альянсу. "Україна не хотіла нічого іншого, крім того, чого хотіли ми в минулому – ми також хотіли самі вирішувати своє майбутнє", – згадав він ситуацію в Чехії після розпаду Радянського Союзу.

"Коли хтось стверджує, що Україна винна у війні, бо хотіла вступити до НАТО, це повна нісенітниця. Україна просто турбувалася про своє майбутнє і хотіла жити в безпеці", – сказав Павел.

На його думку, захищаючи Україну, Чехія захищає принцип, що малі та середні країни можуть приймати власні рішення без тиску з боку великих держав.

"На жаль, зло завжди має тенденцію поширюватися там, де є для цього простір. І ми не повинні давати йому цього простору", – сказав він.

Він зазначив, що поважає чеське суспільство та громадянські інституції за їхню позицію щодо біженців. "За те, що вони не дають себе отруїти тим, як деякі джерела з Росії, а також наші політики, говорять про українців як про тягар", – додав він, зазначивши, що цифри говорять самі за себе. "Вони приносять нашій економіці більше, ніж забирають з неї. Негативне ставлення до них є несправедливим", – зазначив він.

Його промова була перервана хором невдоволення з боку натовпу. Однак Павел закликав аудиторію не піддаватися цьому. На його думку, важливо усвідомити, хто розпочав війну і чому.

"Війна може закінчитися в будь-який день з моменту її початку за єдиним наказом однієї людини – Владіміра Путіна", – сказав він.

Мітинг на Староміській площі в суботу був проведений на згадку про початок повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу.

Лідери Франції та Британії Емманюель Макрон та Кір Стармер у вівторок співголовуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" на підтримку України з нагоди четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення.