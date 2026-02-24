Беженки из Украины сталкиваются с высоким уровнем насилия в ЕС – отчет

Женщины, бежавшие от развязанной РФ войны в Украине, сталкиваются с высоким уровнем физического, сексуального и психологического насилия в странах Европейского Союза.

Об этом говорится в отчете Агентства ЕС по основным правам (FRA), сообщает "Европейская правда".

В отчете говорится, что с 2022 года ЕС предоставил защитный статус 2,5 миллиона женщин и девушек.

10% женщин, опрошенных FRA, были допрошены российскими войсками. Из них 51% подверглись физическому унижению, а 29% – сексуальному унижению.

25% женщин из Украины подверглись физическому или сексуальному насилию с начала российской войны. 54% подверглись физическим или словесным нападкам в ЕС, когда публично разговаривали на украинском языке.

Еще 51% женщин подверглись сексуальным домогательствам с начала войны, а 23% – сексуальным домогательствам в Интернете. Очень мало женщин сообщили о таких случаях либо организациям, поддерживающим людей из Украины (3%), либо службам поддержки жертв (3%).

24% женщин сталкивались с потенциально эксплуататорскими предложениями в отношении транспорта, жилья или работы. Среди работающих женщин 36% работали без контракта, а 24% получали заниженную заработную плату или вообще не получали ее.

10% респонденток не чувствовали себя в безопасности в своем жилье, 79% испытывали трудности с проживанием, а 27% не имели доступа к услугам по охране психического здоровья для преодоления травмы войны, несмотря на свои права на работу, жилье и социальную поддержку.

Только 13% сообщили полиции о самых серьезных случаях насилия в ЕС.

В FRA отмечают, что государства-члены ЕС должны поощрять жертв сообщать о преступлениях и предоставлять им возможность сообщать об инцидентах, в том числе через третьих лиц. Это касается также международных преступлений, совершенных за пределами ЕС.

В отчете содержатся рекомендации о том, что государства-члены ЕС должны делать для жертв вооруженного конфликта.

Отчет основан на интервью с 1223 женщинами, которые бежали из Украины после начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года. Интервью проводились с марта по июнь 2024 года в Чехии, Германии и Польше.

Недавно президент Петр Павел предостерег политиков, которые говорят о беженцах из Украины в Чехии как о бремени.

