Зеленський змінив склад делегації у переговорах щодо угоди про вступ до ЄС, її очолив Качка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу української делегації для перемовин з Євросоюзом щодо укладення угоди про вступ України до ЄС, головним перемовником став віцепрем’єр Тарас Качка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ Зеленського від 24 лютого опублікував Офіс президента.

Документ вносить зміни до початкового указу від 21 червня 2024 року.

Зміни передбачають введення до складу делегації або затвердження у її складі близько двох десятків посадовців – представників низки міністерств та відомств.

Головним перемовником і очільником делегації визначили віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з Тараса Качку.

Також указом вивели зі складу делегації попередню її очільницю Ольгу Стефанішину і ще 15 осіб.

Стефанішина, як відомо, з кінця серпня 2025 року стала послом у США.

Нагадаємо, наприкінці грудня віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка охрестив "Львівським форматом" пакет домовленостей про подальший рух України в ЄС на тлі вето Угорщини.

Качка вважає, що результат від вступу до ЄС буде видно через десять років, але Україна готова до такої довгострокової перспективи.