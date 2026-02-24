Зеленский изменил состав делегации в переговорах по соглашению о вступлении в ЕС, ее возглавил Качка

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для переговоров с Евросоюзом по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС, главным переговорщиком стал вице-премьер Тарас Качка.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ Зеленского от 24 февраля опубликовал Офис президента.

Документ вносит изменения в первоначальный указ от 21 июня 2024 года.

Изменения предусматривают введение в состав делегации или утверждение в ее составе около двух десятков должностных лиц – представителей ряда министерств и ведомств.

Главным переговорщиком и главой делегации определили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку.

Также указом вывели из состава делегации предыдущую ее руководительницу Ольгу Стефанишину и еще 15 человек.

Стефанишина, как известно, с конца августа 2025 года стала послом в США.

Напомним, в конце декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка окрестил "Львовским форматом" пакет договоренностей о дальнейшем движении Украины в ЕС на фоне вето Венгрии.

Качка считает, что результат от вступления в ЕС будет виден через десять лет, но Украина готова к такой долгосрочной перспективе.