Макрон не бачить перспективи короткострокового миру в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон дуже скептично ставиться до короткострокової перспективи миру в Україні, оскільки російська сторона не виявляє бажання до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав на засіданні "коаліції рішучих" 24 лютого, звертаючись до учасників онлайн.

Макрон наголосив, що вітає мирні ініціативи для врегулювання війни, одночасно висловлюючи скепсис.

"Я, м'яко кажучи, дуже скептично ставлюся до того, що ми зможемо досягти миру у короткостроковій перспективі. Я маю на увазі, що, на мою думку, добре продовжувати цю ініціативу, але давайте будемо реалістами. З російського боку немає бажання до миру", – сказав Макрон.

Він зауважив, що на цьому тлі слід продовжувати надавати підтримку Україні.

Також Макрон згадав про необхідність подальших санкцій проти Росії, зокрема проти її "тіньового флоту", щоб "знищити її бізнес-модель".

Щодо гарантій безпеки, Макрон зауважив, що вони зараз доопрацьовуються і мають бути "узгоджені в конкретних термінах".

