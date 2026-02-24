Рада ЄС ухвалила два документи для позики у 90 млрд для України, ще один – блокує Угорщина

У вівторок, 24 лютого, Рада ЄС з загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026-27 роках, проте ще один необхідний для надання коштів законопроєкт залишається заблокованим Угорщиною.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

24 лютого Рада ЄС з загальних питань затвердила два законопроєкти, які дозволяють ЄС створити кредит для України на 90 млрд євро, але третій документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – продовжує блокувати Угорщина.

"Сьогодні ми офіційно ухвалили, як і планувалося, регламенти щодо позики на підтримку України та механізму для України (Ukraine Facility. – "ЄП")", – заявила по завершенню засідання Ради ЄС з загальних питань Марілена Рауна, заступниця міністра у справах Європи головуючого в ЄС Кіпру.

Вона підкреслила, що "у той час, коли Росія посилює удари по критичній ключовій інфраструктурі та загострюються гуманітарні потреби, ЄС має рішуче підтримувати Україну: Кіпрське головування зробило це пріоритетом".

Після затвердження документів, міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос та президентка Європейського парламенту Роберта Метсола урочисто підписали ці законодавчі акти.

Напередодні єврокомісар Домбровскіс розповів кореспондентці "Європейської правди", що ці документи дозволять почати технічну роботу, щоб надати Україні перший транш з кредиту в 90 млрд євро у квітні 2026 року, незважаючи на відмову Угорщини ухвалити один з законопроєктів, необхідних для цього.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

​​Всі три документи вже схвалені Європейським парламентом і знаходилися на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.

Планувалося, що документи будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.