Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС найдет способы реализовать договоренность о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро, несмотря на то, что Венгрия заблокировала один из процедурных шагов для этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

Фон дер Ляйен отметила, что кредит на 90 миллиардов – фактически согласованное решение, и Евросоюз тем или иным образом обеспечит его реализацию, несмотря на препятствование Венгрии.

"Кредит был согласован лидерами 27 стран-членов на Европейском совете. Они дали слово – и это слово не может быть нарушено. Поэтому мы обеспечим решение с этим кредитом, тем или иным способом. Позвольте очень четко сказать: у нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся", – заявила президент Еврокомиссии.

Во вторник, 24 февраля, Совет ЕС по общим вопросам принял два документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-27 годах, однако еще один необходимый для предоставления средств законопроект остается заблокированным Венгрией.

Все три документа уже одобрены Европейским парламентом и находились на последней стадии утверждения – в Совете ЕС.

Планировалось, что документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

