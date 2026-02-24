Глава Еврокомиссии: мы не можем предоставить Украине конкретную дату вступления в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос журналистов, возможно ли вступление Украины в Евросоюз до 2027 года, глава Еврокомиссии заявила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.

"Должна сказать, что Украина проявляет выдающиеся успехи в скорости проведения необходимых реформ. Это трудные реформы, нелегкие реформы. Нужно убедить многих людей поддержать их, модернизировать страну. И очень впечатляет тот огромный прогресс, которого достигает Украина, несмотря на войну за свое выживание", – ответила фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС будет продолжать поощрять Украину к быстрым реформам на пути к членству. Однако, по словам президента Европейской комиссии, установление дат в этом вопросе невозможно.

"Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели является абсолютно очевидной", – заявила она.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

В декабре 2025 года Украина и ЕС запустили содержательные переговоры о вступлении в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Теперь Украина получила от ЕС критически важные документы, по которым Брюссель будет проверять, выполнил ли Киев требования вступления.

О запланированной схеме быстрого расширения ЕС читайте в статье "Что стоит за разговорами о 2027 году и „частичном" членстве Украины".