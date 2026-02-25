Короля Норвегії госпіталізували

Короля Норвегії Гаральда V у вівторок, 24 лютого, госпіталізували до лікарні на іспанському острові Тенерифе з інфекцією та зневодненням.

Про це йдеться у заяві королівського палацу, пише "Європейська правда".

Зазначається, що після того, як короля госпіталізували, він почувається краще. Він перебував у приватній відпустці разом зі своєю дружиною королевою Сонею.

Гаральд, найстаріший монарх Європи, є церемоніальним главою держави Норвегії з 1991 року.

"Бажаю нашому королю швидкого одужання", – сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре NRK під час візиту до України.

Нагадаємо, у березні 2024 року Гаральда госпіталізували з інфекцією, яку він підхопив під час перебування на відпочинку у Малайзії. Згодом королю довелося встановити кардіостимулятор.

Раніше Гаральд казав, що не планує зрікатися престолу до кінця життя.

Обов'язки короля як глави держави у Норвегії є церемоніальними, він не має жодної політичної влади.