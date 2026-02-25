Короля Норвегии госпитализировали

Короля Норвегии Харальда V во вторник, 24 февраля, госпитализировали в больницу на испанском острове Тенерифе с инфекцией и обезвоживанием.

Об этом говорится в заявлении королевского дворца, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что после того как короля госпитализировали, он чувствует себя лучше. Он находился в частном отпуске вместе со своей женой королевой Соней.

Харальд, старейший монарх Европы, является церемониальным главой государства Норвегии с 1991 года.

"Желаю нашему королю скорейшего выздоровления", – сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре NRK во время визита в Украину.

Напомним, в марте 2024 года Гаральда госпитализировали с инфекцией, которую он подхватил во время отдыха в Малайзии. Впоследствии королю пришлось установить кардиостимулятор.

Ранее Гаральд говорил, что не планирует отказываться от престола до конца жизни.

Обязанности короля как главы государства в Норвегии являются церемониальными, он не имеет никакой политической власти.